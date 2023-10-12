روسيا تدعو لوقف إطلاق النار للسماح بإدخال أغذية وأدوية إلى غزة

المصدر: رويترز

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حثت وزارة الخارجية الروسية إسرائيل اليوم "الخميس" على الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة للسماح بدخول المواد الغذائية والدواء، وقالت إن من غير المقبول أن يتسبب ما وصفته بالقصف "العشوائي" للقطاع في سقوط كثير من القتلى والجرحى المدنيين.

جاء ذلك في بيان أصدرته موسكو بعد أن ناقش ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي وحسين الشيخ السكرتير العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الوضع في قطاع غزة في مكالمة هاتفية.

وقالت إسرائيل في وقت سابق "الخميس" إنه لن تكون هناك استثناءات إنسانية من حصارها لقطاع غزة قبل إطلاق سراح جميع رهائنها، بعد أن طالب الصليب الأحمر بالسماح بدخول الوقود لمنع المستشفيات المكتظة من "التحول إلى مشارح".

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن بوجدانوف والشيخ اتفقا على الحاجة لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لإيصال الأغذية والأدوية لسكان القطاع.

وأضافت أنهما اتفقا أيضا على الحاجة لإعادة إمدادات المياه والكهرباء لقطاع غزة.

وتابع البيان الروسي أنهما أكدا على أن "القصف العشوائي غير مقبول وتسبب في سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين من المدنيين".

وأردف "تم التأكيد على هدف منع الهجرة الجماعية من قطاع غزة الذي سيصبح جزءا من دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية".

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