القوات الفرنسية تبدأ انسحاباً «تاريخياً» من النيجر

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأت القوات الفرنسية في مغادرة النيجر، بعد أكثر من شهرين على الإطاحة بالرئيس المنتخب، في هذه الدولة الأفريقية، فيما تعتزم واشنطن الإبقاء على أكثر من 1000 جندي أمريكي في قاعدتين بالنيجر، بحسب ما ذكرت وكالة «بلومبيرغ».

وقال الكولونيل بيير غاوديلييه المتحدث باسم الجيش الفرنسي إن أكثر من مئة جندي غادروا على متن رحلتين من العاصمة نيامي، في أول جولة من خروج الجنود، ضمن جولات تستمر حتى نهاية العام، وأكد أنهم عائدون جميعهم إلى فرنسا. وكان المجلس العسكري الحاكم في النيجر، قد وصف مغادرة القوات الفرنسية، في وقت سابق، بأنها «لحظة تاريخية تشهد على تصميم الشعب النيجري وإرادته».

في السياق، طالب المجلس العسكري، في مذكرة رسمية، أمس، منسق الأمم المتحدة، لويز أوبان، بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة. ويتهم المجلس الأمم المتحدة باللجوء إلى «مناورات بتحريض من فرنسا»، لمنع المشاركة الكاملة للنيجر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واجتماعات دولية أخرى.

اقرأ أيضاً:

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز