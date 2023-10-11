بوتين إلى قرغيزستان غداً في أول رحلة خارجية منذ صدور مذكرة اعتقال بحقه

المصدر: رويترز

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قال مكتب الرئاسة في قرغيزستان، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور البلاد غداً الخميس، فيما ستكون أول رحلة خارجية معروفة لبوتين منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه.

ولم يغادر بوتين روسيا إلا نادراً منذ بدء بلاده عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وليس من المعروف أنه غادر روسيا منذ إصدار الجنائية الدولية في مارس آذار مذكرة اعتقال بحقه.

وقالت الرئاسة في فرغيزستان في بيان على موقعها الإلكتروني على الإنترنت: "بدعوة من رئيس قرغيزستان صدر جباروف، في 12 أكتوبر من هذا العام سيقوم رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين بزيارة رسمية للبلاد".

ووافق بوتين في مايو الماضي، خلال محادثات مع جباروف على زيارة قرغيزستان، لكن لم يصدر بعد تأكيد رسمي من الكرملين بسفر بوتين غداً الخميس.

ومن المقرر أن يزور بوتين الصين أيضاً الأسبوع المقبل لحضور المنتدى الثالث لمبادرة الحزام والطريق في بكين. والصين وقرغيزستان ليستا من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية المعنية بالمقاضاة بجرائم حرب.

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