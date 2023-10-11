الإعصار الشديد الخطورة "ليديا" يبدأ باجتياح البرّ المكسيكي

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بدأ الإعصار الشديد الخطورة "ليديا" باجتياح البرّ المكسيكي مساء الثلاثاء بقوة إعصار من الفئة الرابعة (على سلّم تصاعدي من خمس درجات) ترافقه رياح عاتية تبلغ سرعتها 220 كلم/ساعة، بحسب ما أعلن المركز الأمريكي للأعاصير.

وقال "المركز الوطني للأعاصير" ومقرّه في الولايات المتّحدة إنّ ليديا، وهو إعصار تشكّل فوق المحيط الهادئ وزادت قوّته كثيراً مع اقترابه من سواحل وسط غرب المكسيك، وصل إلى اليابسة في الساعة 23,50 ت غ قرب مدينة لا بينيتاس في ولاية خاليسكو.

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