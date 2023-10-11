ليديا يصبح إعصاراً شديد الخطورة من الفئة الرابعة مع اقترابه من سواحل المكسيك

المصدر: أ ف ب

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اشتدّت قوّة الإعصار ليديا في المحيط الهادئ الثلاثاء ليصبح إعصاراً "شديد الخطورة" من الفئة الرابعة (على سلّم تصاعدي من خمس درجات) مع اقترابه من السواحل الغربية للمكسيك حيث يتوقع أن يصل إلى اليابسة ليل الثلاثاء-الأربعاء.

وقال المركز الوطني للأعاصير ومقرّه في الولايات المتّحدة إنّ الإعصار يقع حالياً على بُعد 175 كيلومتراً جنوب غرب مدينة بويرتو فالارتا الساحلية في ولاية خاليسكو ويتقدّم بسرعة 26 كيلومتراً في الساعة ترافقه رياح عاتية تبلغ سرعتها 220 كلم/ساعة.

يغ/بم/ود

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