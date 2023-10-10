روبرت كينيدي جونيور يعلن ترشحه كمستقل لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

المصدر: د ب أ

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تخلى روبرت إف كينيدي جونيور 69 عاما الاثنين، عن محاولته لخوض سباق الرئاسة الأمريكية كديمقراطي ، حيث أتى إلى فيلادلفيا ليعلن أنه سيسعى بدلا من ذلك إلى دخول البيت الأبيض كمستقل.

وكان المتنبئون السياسيون يقومون بالفعل بإعداد حساباتهم ، قبل أن يصدر كينيدي إعلانه أمام حشد من المؤيدين في مركز التسوق ( إندبندانس مول).

ولكن لا شيء من ذلك يصلح حلا ليصبح كينيدي الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة الأمريكية.

ومع ذلك ، يتم حساب الاحتمالات حول ما إذا كان ترشح كينيدي كمستقل يساعد أو يضر بالرئيس جو بايدن في ترشحه لولاية ثانية ، أو الرئيس السابق دونالد ترامب ، المرشح الأوفر حظا لترشيح الحزب الجمهوري. .

وفي الولايات المتأرجحة الرئيسية مثل بنسلفانيا ، يمكن أن يكون للمرشح المستقل تأثير كبير على نتيجة السباق الرئاسي.

وأعلن كينيدي أن حملته مستقلة عن وول ستريت ، والتكنولوجيا الكبيرة ، وشركات الأدوية الكبرى ، وشركات الزراعة الكبرى والمقاولين العسكريين ، وجماعات الضغط ، و "وسائل إعلام المرتزقة" ونظام الحزبين.

وقال الاثنين، "في بلد مستقطب من السهل على القوى الفاسدة التلاعب والسيطرة وتجريد الثروة وحرياتها وإنصافها وكرامتها" وذلك فيما هتف أنصاره وحملوا لافتات "كينيدي 24".

ومن الممكن أن يتوقع كينيدي تدقيقا جادا من الحزب الديمقراطي ، أثناء محاولته إدراج اسمه في الاقتراع الرئاسي لعام 2024.

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