بما يشمل أماكن التعليم الخاص.. إلغاء المدارس في جميع أنحاء إسرائيل غداً

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة التربية والتعليم الاسرائيلية، اليوم الأحد، إلغاء المدارس في جميع أنحاء إسرائيل يوم غد الاثنين.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن القرار يشمل أماكن التعليم الخاص أيضاً، وذلك في أعقاب توجيهات "قيادة الجبهة الداخلية".

ويأتي ذلك في خضم إطلاق حركة "حماس" هجوماً غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى"، تضمن إطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل وعمليات تسلل غير مسبوقة داخل الأراضي الإسرائيلية.

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