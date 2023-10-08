عودة حركة المرور على جسر القرم بعد توقفها لمدة 5 ساعات

المصدر: د ب أ

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استؤنفت حركة المرور على جسر القرم، اليوم الأحد، عقب توقفها لمدة خمس ساعات، دون أن تكشف السلطات عن سبب التعليق، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأعلن مقر عمليات تشغيل جسر القرم في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، أنه "تم استعادة حركة المركبات على جسر القرم"، وذلك بعد الإعلان عن تعليق حركة المرور على الجسر، يوم أمس السبت في الساعة 2105 بتوقيت موسكو.

ويشار إلى أن حركة المرور على جسر القرم كانت قد شهدت توقفا مؤقتا لأكثر من مرة، خلال شهر سبتمبر الماضي، وأعلن مقر عمليات تشغيل جسر القرم، في الثالث من سبتمبر الماضي، تعليق حركة المرور على الجسر مؤقتا.

وأضاف البيان: "يُطلب من الموجودين على الجسر وفي منطقة التفتيش، التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل"، وبعدها بوقت قليل، أعلنت السلطات الروسية المشرفة على حركة المرور على جسر القرم، استئناف حركة مرور المركبات مجددا على الجسر.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية، كانت قد أعلنت الشهر الماضي، إحباط وتدمير 3 زوارق أوكرانية مسيرة وشبه غاطسة في البحر الأسود، حاولت شن هجوم على جسر القرم.

ويأتي ذلك في ظل استمرار قوات كييف شن هجمات إرهابية بالمسيرات على أهداف مدنية في روسيا، تحبطها الدفاعات الروسية بفعالية منقطعة النظير، رغم لجوء كييف لاستخدام مختلف أنواع المسيرات الغربية والمحلية.

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