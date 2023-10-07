سياسية ألمانية تدعو لجعل رئاسة المفوضية الأوروبية لصاحب أعلى الأصوات في انتخابات البرلمان

المصدر: د ب أ

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دافعت كاتارينا بارلي، مرشحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لانتخابات البرلمان الأوروبي، عن مبدأ المرشح الأبرز في انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2024. وقالت بارلي، التي تشغل منصب نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، في تصريحات لصحف مجموعة فونكه الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت: "لقد كان من الخطأ عدم وصول أي مرشح بارز إلى رئاسة المفوضية في المرة الأخيرة لقد خيب ذلك ثقة الناخبين... يجب أن نحافظ على مبدأ المرشح الأبرز والالتزام به".

ومن المتوقع أن تقود بارلي الحزب الاشتراكي الديمقراطي كأبرز مرشح في انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2024. وفي نهاية سبتمبر الماضي تم ترشيحها بالإجماع من قبل قيادة الحزب لخوض الانتخابات.

تجدر الإشارة إلى أن مبدأ المرشح الأبرز ليس راسخا بشكل قانوني في الاتحاد الأوروبي، ولكن ساسة الاتحاد الأوروبي يؤيدونه من أجل تعزيز دور البرلمان في القرارات الرئيسية المتعلقة بشغل المناصب. وينص المبدأ على أن يصبح السياسي، الذي حصد سابقا على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي، رئيسا للمفوضية الأوروبية.

وحتى الآن لم يُطبق هذا المبدأ إلا في عام 2014، عندما اقترح رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الفائز في الانتخابات يان-كلود يونكر رئيسا للمفوضية، ثم تم انتخابه لاحقا من قبل البرلمان الأوروبي.

في عام 2019 فشل المرشح الأبرز الألماني المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، مانفريد فيبر، في شغل منصب رئيس المفوضية الأوروبية بسبب معارضة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من بين آخرين.

وأصبحت السياسية الألمانية المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية، رغم أنها لم تترشح لانتخابات البرلمان الأوروبي.

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