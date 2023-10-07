صور أقمار صناعية تظهر زيادة كبيرة في حركة السكك الحديدية عبر الحدود الروسية الكورية الشمالية

المصدر: د ب أ

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أظهرت صور أقمار صناعية التقطت خلال الأيام القليلة الماضية زيادة كبيرة في حركة السكك الحديدية عبر الحدود بين كوريا الشمالية وروسيا، حسبما قال مرصد أمريكي يوم الجمعة، وسط مخاوف بشأن نقل محتمل للأسلحة في أعقاب القمة التي عقدت الشهر الماضي بين رئيسي البلدين.

ونقلا عن صور تم التقاطها يوم الخميس، ذكر مشروع "بيوند باراليل"، التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، أن هناك عددا "غير مسبوق" من عربات السكك الحديدية للشحن يبلغ إجمالي عددها حوالي 73 عربة في محطة تومانجانج للسكك الحديدية في راسون، وهي مدينة حدودية كورية شمالية مع روسيا.

وقال إن مستوى حركة المرور أكبر بكثير مقارنة بما راقبه المشروع في المحطة خلال الأعوام الخمسة الماضية، حتى مقارنة بمستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا.

وقال المشروع في تقرير "في ظل أن كيم وبوتين ناقشا بعض التبادلات والتعاون العسكري في قمتهما الأخيرة، فإن الزيادة الكبيرة في حركة السكك الحديدية تشير على الأرجح إلى إمدادات أسلحة وذخائر من كوريا الشمالية إلى روسيا".

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