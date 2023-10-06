محكمة روسية تسقط قضية ضد الملياردير أندري ميلنيشينكو والشركات ذات الصلة به

المصدر: د ب أ

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أسقطت محكمة روسية قضية ضد الملياردير، المفروض عليه عقوبات أندري ميلنيشينكو، والشركات ذات الصلة به بعد التوصل لاتفاق مع الادعاء.

وبحسب المعلومات المتوفرة على موقع المحكمة الكائنة بمدينة كراسنويارسك في سيبيريا، جرى اليوم الجمعة غلق القضية المرفوعة ضد ميلنيشينكو وشركة "سوك جيه اس سي" التي أسسها، وشركتين آخريين.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، حرك ممثلو الادعاء القضية في أغسطس الماضي. وتتعلق الاتهامات بأصول الطاقة التي اشترتها الشركات المتصلة بميلنيشيينكو في 2018 من شركات متصلة بميخائيل ابيزوف الذي اعتقل في 2019 في قضية اختلاس مزعومة.

وقالت شركة كوزباسانيجرو جيه إس سي، وهي أحد المدعي عليهم في القضية، وتخضع لسيطرة شركة سوك، اليوم الجمعة إن الشركة وممثلي الادعاء توصلوا لاتفاق تسوية يسمح بسحب القضية.

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