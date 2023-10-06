اليابان تعتزم تقديم مساعدات للنازحين من ناغورني قرة باغ وللمتضررين من الفيضانات في ليبيا

المصدر: د ب أ

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تعتزم الحكومة اليابانية تقديم مساعدات في صورة منح للنازحين من إقليم ناغورني قرة باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، وللمتضررين من الفيضانات في ليبيا.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليابانية اليوم الجمعة، بحسب وكالة جيجي برس اليابانية للأنباء.

وأوضح البيان أنه سوف يتم تسليم المساعدات، والتي تشمل الاحتياجات الضرورية اليومية، من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ووفقا للحكومة الأرمينية، فر أكثر من 100 ألف من السكان الأرمن في ناغورني قرة باغ إلى أرمينيا منذ شنت أذربيجان عمليات عسكرية في الشهر الماضي.

وسوف تقدم اليابان أيضا 3ملايين دولار مساعدات، في صورة منح طارئة، للمتضررين من الفيضانات العارمة التي ضربت شرقي ليبيا الشهر الماضي.

وسوف يتم تقديم المساعدات من خلال منظمة الهجرة الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.

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