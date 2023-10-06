البيت الأبيض يخطط لعقد اجتماع مباشر بين بايدن وشي في سان فرانسيسكو الشهر المقبل

المصدر: رويترز

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كشفت صحيفة أمريكية أن تخطيط البيت الأبيض لعقد اجتماع بين الزعيمين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ.

وأوضحت «واشنطن بوست»، أمس، أن البيت الأبيض بدأ إعداد خطط لعقد الاجتماع المباشر بين بايدن وبينغ في سان فرانسيسكو الشهر المقبل، وذلك بحسب مسؤولين بارزين في الإدارة الأمريكية.

ولم تردَّ السفارة الصينية في واشنطن ولا البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعليق.

وبدأت العلاقات بين بكين وواشنطن تتجه نحو التحسن، إذ عبَّر بايدن عن أمله بلقاء الرئيس الصيني قريباً.

كما بعث وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن، وقت سابق، بعدد من الرسائل التي تعكس تغيراً في تكتيك التعامل بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بتأكيده أهمية التواصل لإدارة الخلافات، وتبني المنافسة بدل الصراع.

وحملت التصريحات تأكيدات أمريكية على عدم الرغبة في تقويض الاقتصاد الصيني، مع الإشارة إلى أن إدارة بايدن تعتبر أن نجاح الصين اقتصادياً يعود عليها بالنفع كذلك.

وينظر للتصريحات الأمريكية الأخيرة باعتبار أنها تغيير تكتيكي يواكب ظروف المرحلة، ولا تحمل تحولاً مفاجئاً وجوهرياً في الموقف الاستراتيجي لواشنطن إزاء الصين، بحسب رئيس مركز السلام للدراسات الاستراتيجية، الدكتور أكرم حسام.

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