عرض ضخ 27 مليار متر مكعب سنوياً.. بوتين: روسيا مستعدة لتزويد ألمانيا بالغاز عبر نورد ستريم-2

المصدر: د ب أ

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عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجدداً استئناف تزويد ألمانيا بالغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم-2، في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، التي نتجت جزئياً عن قرار روسيا بوقف الإمدادات إلى القارة.

وأشار بوتين إلى أن روسيا مستعدة لضخ 27 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً عبر خط الأنابيب، لكن القرار يقع على عاتق ألمانيا، وفقاً لما صرح به أمام خبراء من نحو 40 دولة، بما في ذلك ألمانيا، في منتدى فالدي الدولي للحوار في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود أمس.

وبحسب شركة نورد ستريم، فقد تم تسليم 59 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 في عام 2021.

وأدان بوتين، مرة أخرى، تفجيرات العام الماضي التي استهدفت خطوط أنابيب نورد ستريم الممتدة من روسيا إلى ألمانيا، ووصفها بأنها «أعمال إرهابية».

وكان قد تم تسجيل انفجارات بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية في 26 سبتمبر 2022.

وبعد ذلك بوقت قصير، تم اكتشاف أربعة تسربات في ثلاثة من خطوط الأنابيب الأربعة.

ويمتد كل من خطي «نورد ستريم 1» و«2» كخط مزدوج تحت الماء لمسافة تبلغ نحو 1200 كيلومتر من روسيا إلى ألمانيا. وقد وفر نورد ستريم 1 مقداراً كبيراً من الغاز المستورد إلى أوروبا منذ عام 2011.

ويشار إلى أن أياً من الخطين لم يكن ينقل الغاز فعلياً وقت الهجوم وسط أزمة الطاقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا نتيجة للحرب الأوكرانية.

واتهم بوتين، أمس، الولايات المتحدة مرة أخرى بالوقوف وراء الهجمات، قائلاً إن واشنطن تتطلع لبيع الغاز الخاص بها في أوروبا.

وبعد مرور أكثر من عام على التفجيرات، لا يزال من غير الواضح من يقف وراء الهجمات.

وفي الوقت نفسه، قال بوتين إن الغاز الروسي مستمر في الضخ عبر أوكرانيا إلى أوروبا بشكل يومي.

وأضاف أن أوكرانيا تواصل تلقي أموال من روسيا مقابل هذا النقل، مشيراً إلى أن روسيا وأوكرانيا، الخصمتين في الحرب المشتعلة قبل أكثر من 19 شهراً، استفادتا من المبيعات.

وتنتهي عقود العبور بين موسكو وكييف بحلول نهاية العام المقبل.

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