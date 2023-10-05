تقرير جنوبي: كوريا الشمالية توقف مفاعلا نوويا لاستخراج وقود لصنع أسلحة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

نقل تقرير إخباري كوري جنوبي، الخميس، عن مصدر حكومي القول إن كوريا الشمالية أوقفت المفاعل النووي في مجمعها النووي الرئيسي ربما لاستخراج البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه في صنع الأسلحة عن طريق إعادة معالجة قضبان الوقود المستهلك.

وذكر التقرير أنه وفقا لتقييم استخباراتي أجرته السلطات الأمريكية والكورية الجنوبية فإن تشغيل المفاعل النووي الذي تبلغ طاقته خمسة ميغاوات في مجمع يونجبيون النووي قد تم تعليقه منذ أواخر سبتمبر.

ونقلت صحيفة دونجا إلبو عن مصدر حكومي القول "تعتقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أن هذا قد يكون مؤشرا على إجراء أعمال إعادة معالجة للحصول على بلوتونيوم صالح للاستخدام في صنع الأسلحة".

وإعادة معالجة قضبان الوقود المستهلك التي تتم إزالتها من مفاعل نووي هي خطوة يتم اتخاذها قبل استخراج البلوتونيوم. ومجمع يونجبيون النووي هو المصدر الرئيسي لكوريا الشمالية للبلوتونيوم الذي من المحتمل أن تستخدمه في صنع أسلحة نووية.

وتشغل كوريا الشمالية كذلك منشآت لتخصيب اليورانيوم، وهو مصدر منفصل للمواد التي يمكن استخدامها لصنع الأسلحة النووية.

ونقلت دونجا إلبو عن المصدر الحكومي الكبير قوله "إن احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية ليس مستبعدا"، دون الخوض في تفاصيل.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية منذ عام 2006، جرى تشديدها ثلاث مرات عام 2017.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز