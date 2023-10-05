روسيا تعتزم بناء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأسود في أبخازيا المتنازع عليها

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعتزم روسيا إقامة قاعدة بحرية على ساحل البحر الأسود في منطقة أبخازيا المتنازع عليها، والتي تعترف بها الأمم المتحدة كجزء من جورجيا.

وقال أصلان بجانيا، رئيس منطقة أبخازيا الانفصالية التي تعترف بها روسيا وعدد من الدول الأخرى، في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية، اليوم "الخميس"، إنه تم بالفعل التوقيع على اتفاق بهذا الخصوص بين روسيا وأبخازيا.

ومن المقرر بناء القاعدة في أوتشامشيري، جنوب سوخومي عاصمة أبخازيا.

ولدى روسيا قوات متمركزة في المنطقة لكن الكرملين لم يرغب في التعليق على التقرير.

وتقول تقارير إعلامية أخرى إن الأسطول الروسي في ميناء سيفاستابول في شبه جزيرة القرم قد تم سحبه جزئيا جراء الهجمات من قبل أوكرانيا، التي شهدت ضم شبه جزيرة القرم إلى موسكو في عام 2014 قبل الحرب أوكرانيا في فبراير 2022.

وأعلنت أبخازيا استقلالها عن جورجيا في أوائل التسعينات من القرن الماضي بعد حرب أهلية دامية.

وفقدت جورجيا السيطرة على منطقة أبخازيا، وكذلك منطقة أوسيتيا الجنوبية الانفصالية الأخرى، في حرب مع روسيا في أغسطس 2008.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز