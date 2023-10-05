وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يبحث في المكسيك التهديدات المشتركة وسبل حلها
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وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المكسيك لبحث التهديدات المشتركة التي يواجهها البلدان.
وقال بلينكن في منشور عبر حسابه على منصة (إكس) صباح اليوم الخميس: "وصلتُ إلى مكسيكو سيتي للمشاركة في رئاسة الحوار الأمني رفيع المستوى بين الولايات المتحدة والمكسيك مع نظيرتي أليسيا بارسينا".
وأضاف: "التهديدات التي تواجهها مجتمعاتنا لا يمكن أن تتصدى لها دولة واحدة بمفردها. تحدياتنا المشتركة تتطلب حلولا مشتركة".