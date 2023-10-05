وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يبحث في المكسيك التهديدات المشتركة وسبل حلها

المصدر:
  • د ب أ
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المكسيك لبحث التهديدات المشتركة التي يواجهها البلدان.

وقال بلينكن في منشور عبر حسابه على منصة (إكس) صباح اليوم الخميس: "وصلتُ إلى مكسيكو سيتي للمشاركة في رئاسة الحوار الأمني رفيع المستوى بين الولايات المتحدة والمكسيك مع نظيرتي أليسيا بارسينا".

وأضاف: "التهديدات التي تواجهها مجتمعاتنا لا يمكن أن تتصدى لها دولة واحدة بمفردها. تحدياتنا المشتركة تتطلب حلولا مشتركة".

طباعة Email
↑ أعلى