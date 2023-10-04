الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يدعو إلى تقوية خاركيف في وجه الهجمات الروسية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تعزيز منطقة خاركيف من الهجمات الروسية بعد زيارة إلى المدينة الواقعة في شمال شرق البلاد يوم الثلاثاء.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي بالفيديو: "من المهم للغاية ألا تصمد خاركيف فحسب، على الرغم من كل شيء، بل تساعد في الحفاظ على شرقنا بأكمله قويا".

وقال إنه تمت مناقشة إزالة الألغام وحماية منشآت الطاقة من القصف الروسي في اجتماعات "مع جميع المسؤولين عن الدفاع والوضع الاجتماعي والاقتصادي في خاركيف والمنطقة".

وأضاف: "هناك العديد من القضايا المهمة للمنطقة. خاصة في الفترة التي تسبق فصل الشتاء. خاصة ضد خاركيف وضد المنطقة ومحاولات لتكثيف الهجمات على مواقعنا".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز