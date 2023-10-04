اتهمتها بإثارة تهديدات نووية.. كوريا الشمالية تنتقد استراتيجية أمريكا الجديدة لأسلحة الدمار الشامل

المصدر: رويترز

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الأربعاء أن كوريا الشمالية انتقدت الاستراتيجية الأمريكية الجديدة بشأن مكافحة أسلحة الدمار الشامل لوصفها الدولة المنعزلة بأنها من الدول التي تمثل "تهديدا مستمرا".

وذكر تقرير الوكالة الرسمية أن متحدثا باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية اتهم الولايات المتحدة في بيان بإثارة تهديدات نووية، من خلال التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية وإرسال غواصة نووية استراتيجية.

كما انتقد المتحدث بيان الاستراتيجية الخاص بالجيش الأمريكي الصادر في 28 سبتمبر ، بسبب وصفه الصين بأنها "تحد مستمر" وروسيا بأنها "تهديد خطير". وقالت بيونجيانج إن ذلك "استفزاز سياسي" لدول مستقلة ذات سيادة.

وجاء في النسخة غير السرية لوزارة الدفاع الأمريكية من "استراتيجيتها لعام 2023 لمكافحة أسلحة الدمار الشامل" أن "كوريا الشمالية وإيران والمنظمات المتطرفة العنيفة تظل تمثل تهديدات مستمرة بينما تواصل السعي إلى امتلاك قدرات أسلحة الدمار الشامل وتطويرها".

وقال المتحدث إن الجيش الكوري الشمالي سيواجه الاستراتيجية العسكرية الأمريكية "باستراتيجية الرد الأكثر سحقا واستدامة"، مشيرا إلى بند أضيف إلى قانون البلاد.

كانت وسائل الإعلام الرسمية قد ذكرت الأسبوع الماضي أن بيونجيانج تبنت تعديلا للدستور لصياغة سياستها فيما يتعلق بالقوة النووية، فيما تعهد زعيم البلاد كيم جونج أون بتسريع إنتاج الأسلحة النووية لردع ما وصفها باستفزازات الولايات المتحدة.

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