السويد تقرر الاستعانة بطائرات "درون" وكاميرات ووسائل تكنولوجية أخرى لمكافحة العصابات الإجرامية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

من المقرر أن يتم نشر معدات تكنولوجية حديثة، تتضمن طائرات درون و أجهزة للتعرف على الوجه ولوحات السيارات لمكافحة العصابات الاجرامية في السويد، حسبما كشف ممثلو الحكومة في ستوكهولم اليوم الثلاثاء.

وقال المسؤولون إن التشريع الجديد من شأنه تسهيل التعاون بين الشرطة والسلطات الأخرى.

وسوف يتم استخدام برنامج التعرف على الوجوه لتحديد هوية أفراد العصابات المعروفين، ولوحات السيارات المسجلة تلقائيا. وسوف يتم السماح للشرطة بنشر طائرات درون على نطاق أوسع.

قال وزير العدل جونار سترومر إنه سوف يتم تسريع الإجراءات بهدف وضع مسودة لمقترح حكومي خلال ثمانية أشهر.

ويذكر أن موجة من عمليات إطلاق النار والانفجارات ضربت المجتمع السويدي. وخلال شهر سبتمبر الماضي، تم قتل 11 رجلا وسيدة في انفجار.

وقد ارتبطت حالات القتل بالعنف بين العصابات الذي يتركز على تجارة المخدرات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز