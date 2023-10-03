أوكرانيا تعلن إسقاطها صاروخ كروز و29 طائرة مسيرة روسية في سماء ميكولايف ودنيبروبتروفسك

المصدر: رويترز

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في استمرار للتصعيد الميداني بين أوكرانيا وروسيا، وتبادل القصف وإطلاق الصواريخ وهجوم المسيرات بين الطرفين، أعلنت روسيا إسقاط عشرات الطائرات المسيرة في ميكولايف ودنيبروبتروفسك.

وقال سلاح الجو الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إنه أسقط صاروخ كروز و29 من إجمالي 31 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا، وأضاف أن معظمها استهدف منطقتي ميكولايف ودنيبروبتروفسك.

وكانت القيادة الجنوبية للقوات الأوكرانية قد قالت في وقت سابق، إن الهجمات استمرت أكثر من ثلاث ساعات الليلة الماضية. وأفاد سيرهي ليساك، حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، بأنّ الحطام المتساقط في مدينة دنيبرو بجنوب شرق البلاد، تسبب في نشوب حريق في شركة خاصة جرى إخماده بسرعة.

وأضاف عبر تطبيق تلغرام، أن أضراراً لحقت بمنشآت تصنيع في أحد المصانع بمدينة بافلوهراد، ما تسبب في اندلاع حريق تم إخماده أيضاً. وقال فيتالي كيم، حاكم منطقة ميكولايف، إن 16 طائرة مسيرة أُسقطت فوق المنطقة الجنوبية.

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