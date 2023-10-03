أمريكا.. تحرّكات لإقالة كيفن مكارثي من رئاسة مجلس النواب

المصدر: رويترز

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قام النائب الأمريكي الجمهوري المتشدد، مات جيتس، بتحرك يهدف لإقالة كيفن مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب، بعد أن تجنب مكارثي بفارق ضئيل إغلاقاً جزئياً للحكومة، من خلال إقرار مشروع قانون يحظى بدعم عدد أكبر من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين.

وقدم جيتس ما يسمى اقتراح إخلاء والذي سيؤدي إلى إجراء تصويت على إقالة مكارثي، وهو جمهوري، من منصب رئيس المجلس.

وبعد لحظات من التحرك المرتقب في مجلس النواب، عقد جيتس مؤتمراً صحافياً مرتجلا أقر فيه بأن جهوده قد تفشل، على الأقل في المحاولة الأولى.

ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بأغلبية بسيطة تبلغ 221 صوتاً، مقابل 212 صوتاً للديمقراطيين، وقد يتطلب الأمر ما لا يقل عن خمسة انشقاقات لتهديد قبضة مكارثي على المنصب، إذا صوت كل الديمقراطيين ضده.

ويشعر جيتس وغيره من الجمهوريين اليمينيين المتطرفين بالغضب من اعتماد مكارثي على أصوات الديمقراطيين لتمرير تمديد مؤقت للتمويل، أدى إلى تفادي الإغلاق الجزئي للحكومة.

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