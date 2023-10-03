الرئيس المكسيكي: 10 آلاف مهاجر يتوجهون يوميا إلى حدود الولايات المتحدة

المصدر: د ب أ

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قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم الاثنين إن حوالي 10 آلاف مهاجر يتوجهون يوميا إلى حدود الولايات المتحدة.

وألقى أوبرادور باللوم على العقوبات الاقتصادية الأمريكية على دول مثل كوبا وفنزويلا في تدفق المهاجرين.

وأضاف أن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الشمالية للمكسيك مع الولايات المتحدة يرجع جزئيا إلى عبور حوالي ستة آلاف مهاجر يوميا إلى المكسيك من جواتيمالا خلال الأسبوع الماضي.

وقال إن العديد من هؤلاء المهاجرين يسافرون على طريق عبر أمريكا الوسطى.

من ناحية أخرى، انتقد الرئيس المكسيكي الولايات المتحدة بسبب المساعدات التي تقدمها لأوكرانيا، قائلا إنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تنفق بعض المال الذي تقدمه لأوكرانيا على التنمية الاقتصادية في أمريكا اللاتينية.

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