المنظمة الدولية للهجرة: إنقاذ 271 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل ليبيا والعثور على أربع جثث

المصدر: د ب أ

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قالت المنظمة الدولية للهجرة يوم الاثنين إنه تم إنقاذ 271 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل ليبيا في الأسبوع الماضي.

وقالت المنظمة في بيان إن المهاجرين وبينهم 25 امرأة و23 طفلا تم إنقاذهم وإعادتهم إلى ليبيا بين 24 و30 سبتمبر، مضيفة أنه تم العثور أيضا على أربع جثث.

وكشفت المنظمة أنه حتى الآن من هذا العام، تم إنقاذ ما مجموعه 11 ألفا و736 مهاجرا غير شرعي وإعادتهم إلى ليبيا، مضيفة أن 925 لقوا حتفهم وفقد 1168 في البحر المتوسط قبالة الساحل الليبي.



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