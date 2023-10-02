قتيل و6 مصابين في قصف روسي على خيرسون والسلطات تُخمد حريقاً في المدينة

المصدر: رويترز

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قال أولكسندر بروكودين، حاكم منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، اليوم الاثنين، إنّ قصفاً روسياً على المنطقة خلال الليل، أدى إلى سقوط قتيل واحد على الأقل وإصابة ستة أشخاص بينهم طفلان.

وأفاد بروكودين على تطبيق تلغرام، بأنّ القوات الروسية شنت 71 هجوماً على مدى 24 ساعة مضت استهدفت مناطق سكنية، إضافة إلى متاجر وبنية تحتية طبية من بين منشآت أخرى.

وأضاف، أن 20 هجوماً جوياً وبرياً استهدفوا مدينة خيرسون، بينما قامت السلطات على الفور بإخماد حريق اندلع بسبب القصف في وقت مبكر من صباح اليوم. ولم يتم التحقق من التقرير بشكل مستقل. ولم يصدر بعد تعليق من روسيا.

وطردت كييف القوات الروسية من جزء من منطقة خيرسون في نوفمبر، بعد عدة أشهر من السيطرة الروسية عليها، لكن القوات الروسية واصلت قصف عاصمة المنطقة والمناطق المحيطة بها عبر نهر دنيبرو.

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