الجيش التركي يكثف ضرباته الجوية ويدمر 20 هدفاً لحزب العمال الكردستاني بشمال العراق

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الأحد، تنفيذ ضربات جوية في شمال العراق، أسفرت عن تدمير 20 هدفا لحزب العمال الكردستاني.

وأوضح البيان الصادر عن وزارة الدفاع أن الجيش التركي كثف ضرباته الجوية على قواعد حزب العمال الكردستاني في جرة وهاكورك ومتينا وقنديل بشمال العراق.

وكانت العاصمة التركية أنقرة، قد شهدت صباح الأحد، هجوما إرهابيا، استهدف المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية.

وتبنى حزب العمال الكردستاني الهجوم الانتحاري.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العملية التي جرت الأحد في العاصمة أنقرة تمثل "الأنفاس الأخيرة للإرهاب".

وجاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، الأحد، خلال مشاركته في افتتاح العام التشريعي الثاني للدورة الـ28 للبرلمان التركي.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "العملية التي جرت صباح اليوم، وتم خلالها تحييد قاتلين اثنين نتيجة لتدخل قواتنا الأمنية في الوقت المناسب، تمثل الأنفاس الأخيرة للإرهاب"

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