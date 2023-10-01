تركيا: هجوم إرهابي يستهدف مقر مديرية الأمن بوزارة الداخلية

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الداخلية التركية أن الانفجار الذي وقع اليوم "الأحد" قرب مقر البرلمان في قلب العاصمة أنقرة كان "هجوماً إرهابيا" أسفر عن إصابة شرطيَّين اثنين بجروح.

وأفادت الوزارة بأن "إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة عسكرية خفيفة حوالى الساعة 09,30 صباحا أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفّذا عملية تفجير".

وذكرت شبكة "سي إن إن ترك" أن انفجاراً سمع بالقرب من ساحة كيزيلاي في أنقرة في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا، مشيرة إلى أن أعدادا كبيرة من قوات الشرطة وعناصر الإسعاف توجهت إلى المنطقة.

وكشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، في تدوينة على حسابه في "إكس": "في حدود الساعة 09.30 صباحاً، نفذ إرهابيان جاءا على متن مركبة خفيفة هجوما بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية".

وأضاف: "قام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه وتم تحييد الإرهابي الآخر".

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