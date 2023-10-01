أردوغان بعد تفجير أنقرة: الأشرار الذين يهدّدون سلام وأمن المواطنين لم ولن يحقّقوا أهدافهم أبداً
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام البرلمان الأحد أنّ "الإرهابيين لن يحقّقوا أهدافهم أبداً"، بعد ساعات من "هجوم إرهابي" في وسط أنقرة.
وقال إنّ "الأشرار الذين يهدّدون سلام وأمن المواطنين لم يحقّقوا أهدافهم ولن يحقّقوها أبداً"، وذلك بعد هجوم أصيب خلاله عنصران من الشرطة وقُتل المهاجمان.
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