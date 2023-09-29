مقتل 10 جنود على الأقل في هجوم مسلح بالنيجر والجيش يرد بقوات برية وطائرات هليكوبتر

المصدر: رويترز

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قال ثلاثة مصادر أمنية إن عشرة جنود على الأقل لقوا حتفهم في هجوم شنه مسلحون في جنوب غرب النيجر صباح الخميس.

ووقع الهجوم على بعد نحو 190 كيلومترا من العاصمة نيامي بالقرب من منطقة الحدود الثلاثية لمالي وبوركينا فاسو والنيجر.

ومن بين المصادر ضابط برتبة كبيرة طلب عدم الكشف عن هويته. ولم تعلن المصادر الأمنية عن مجموعة بعينها مسؤولة عن الهجوم.

وقال مصدران أمنيان إن الجيش رد على الهجوم بقوات برية وطائرات هليكوبتر أصيبت إحداها لكنها تمكنت من العودة إلى قاعدتها.

وقتل 17 جنديا على الأقل في هجوم آخر بجنوب غرب النيجر في منتصف أغسطس آب.

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