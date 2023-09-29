في ظل تعذر التوصل لاتفاق بشأن الإنفاق .. إبلاغ موظفي البيت الأبيض بالاستعداد لإجازات مع اقتراب شبح الإغلاق

المصدر: د ب أ

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تلقى موظفو البيت الأبيض إرشادات عن كيفية تأثرهم بحدوث إغلاق حكومي، في أحدث مؤشر على الاستعدادات التي تتم بشكل متسارع للقوة العاملة الاتحادية بالولايات المتحدة، في ظل تعذر التوصل لاتفاق بشأن الإنفاق، قبل انقضاء المهلة المحددة لذلك، يوم الأحد المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مكتب الموازنة بالبيت الأبيض بعث برسالة الكترونية الخميس إلى الموظفين يبلغهم فيها أنه سيتم تقسيمهم إلى ثلاث فئات، فئة مُعفاة وأخرى مُستثناة وثالثة ستحصل على إجازة.

وتم إبلاغ جميع العاملين الحاصلين على إعفاء واستثناء بأنه يجب عليهم الحضور للعمل اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق الثاني من أكتوبر.

ويشمل الاستثناء كبار موظفي البيت الأبيض، مثل الموظفين المكلفين. وتشمل هذه المجموعة كبير الموظفين، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني، والسكرتير الصحفي من بين آخرين.

ووفقا للرسالة الالكترونية، سيتم اعتبار الموظفين الآخرين في إجازة ما لم يتلقوا تعليمات أخرى من رؤسائهم.

ويجب أن يتوقف جميع العاملين الحاصلين على إجازة، عن العمل منتصف ليل الأحد، الموافق الأول من أكتوبر، باستثناء العمل لمدة أربع ساعات "لاستكمال أعمال الإغلاق بشكل منظم"، وفقا للرسالة.

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