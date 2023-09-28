الشرطة الهولندية: مقتل شخصين في حادثي إطلاق نار بروتردام والمشتبه به طالب جامعي رهن الاحتجاز

المصدر: د ب أ

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قتل شخصان وأصيب ثالث بجروح بالغة عندما فتح مسلح النار في موقعين بمدينة روتردام الهولندية الساحلية.

وجرى وضع المشتبه به 32 عاما رهن الاحتجاز. وقالت الشرطة إنه متورط "في عمل مستهدف"، لكن الدافع غير معروف.

وأطلق المشتبه به النار في البداية ليقتل سيدة 39 عاما بإحدى الشقق، كما تعرضت ابنتها 14 عاما لإطلاق النار وأصيبت بجروح بالغة.

وفي وقت لاحق، أطلق المشتبه به النار وقتل مُحاضِرا 46 عاما في مستشفى جامعي بروتردام.

وقالت الشرطة إن المشتبه به، طالب بالمركز الطبي لجامعة إرازموس، حيث جرى إطلاق النار.

وشبت نيران في الموقعين، وقيل إن ألسنة النار تحت السيطرة.

وجرى إخلاء أجزاء من مجمع المستشفى، وأجبر الأطباء وطواقم التمريض والمرضى على الفرار، عندما كانت الشرطة تلاحق المسلح.

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