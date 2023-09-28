عاصفة أخرى تضرب وسط اليونان وتتسبب في غمر المنازل والشوارع

المصدر: رويترز

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هطلت أمطار غزيرة على وسط اليونان وتسببت في غمر شوارع ومنازل ومقار شركات في مدينة فولوس بعد ثلاثة أسابيع فقط من العاصفة دانيال المدمرة التي أودت بحياة 16 شخصا في منطقة أوسع بالبلاد.

وذكرت إدارة الإطفاء اليوم الخميس أن السلطات أجلت ما يزيد عن 250 شخصا من المنطقة منذ تعرضها للعاصفة إلياس عصر أمس الأربعاء، موضحة أنها تلقت حتى الآن 1200 اتصالا طلبا للمساعدة.

وصاحبت أمطار غزيرة العاصفة على فولوس وضواحيها مما أدى إلى رفع منسوب المياه سريعا في غضون بضع ساعات.

وفاض نهر قريب مما أدى لزيادة ارتفاع منسوب المياه.

وقال رئيس بلدية فولوس إن العاصفة والفيضانات تسببتا في انقطاع الكهرباء مساء أمس حتى أصبح 80 بالمئة من المدينة في ظلام دامس.

وأغلقت السلطات الطرق أمام حركة مرور المركبات.

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