الاستخبارات البريطانية: القوات الجوفضائية الروسية فقدت نحو 90 طائرة ثابتة الجناحين منذ فبراير 2022

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بأن القوات الجوفضائية الروسية فقدت ما يقرب من 90 طائرة ثابتة الجناحين خلال أعمال القتال منذ فبراير من عام 2022، بالاضافة إلى أنها كانت تستخدم بعض أنواع طائراتها المقاتلة بشكل مكثف أكثر كثيرا مما كانت عليه في وقت السلم.

ويشار إلى أن الطائرة ثابتة الجناحين هي مركبة جوية لها القدرة على الطيران بواسطة جناحين ثابتين يولدان قوة رفع ناجمة عن السرعة الجوية إلى الأمام وعلى شكل الأجنحة.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن جميع الطائرات لديها عمر افتراضي في ساعات الطيران. ومن المحتمل جدا في ظل هذا الاستخدام الإضافي أثناء فترة الحرب، أن تستهلك روسيا العمر المتوقع للعديد من هياكل طائراتها بسرعة أكبر بكثير مما خططت له القوات الجوفضائية الروسية.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها الاستخباراتي، إلى أن الحاجة إلى القيام بأعمال صيانة إضافية تتعقد بسبب نقص قطع الغيار، نظرا للطلب المتزايد والعقوبات الدولية.

وتحتفظ القوات الجوفضائية الروسية بالقدرة على زيادة معدلات الطلعات الجوية فوق أوكرانيا المحتلة، بحسب ما ورد في التقييم.

ومع ذلك، فبينما تستمر الحرب لفترة أطول بكثير مما خططت له وزارة الدفاع الروسية في الأساس، من المرجح أن يكون تآكل هياكل الطائرات أدى إلى تقليل صلاحية القوة الجوية التكتيكية طويلة الأمد للقوات الجوفضائية الروسية.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب، منذ بداية الحرب في 24 من فبراير عام 2022 . وتتهم موسكو لندن بشن حملة مضللة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز