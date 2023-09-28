موسكو تتهم لندن وواشنطن بالضلوع في هجوم أسطول البحر الأسود الروسي بالقرم

المصدر: د ب أ

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اتهمت موسكو بريطانيا والولايات المتحدة بالضلوع في الهجوم الأوكراني على مركز قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان صحفي صدر في موسكو، اليوم الأربعاء، إن لندن وواشنطن تدعمان "النظام " في كييف منذ فترة طويلة. وأضافت أن الهجوم الذي وقع في 22 سبتمبر تم "بلا أدنى شك" بمساعدة جهازي الاستخبارات الأمريكي والبريطاني.

وقالت زخاروفا إنه تم استخدام بيانات الاستطلاع الجوية والأقمار الاصطناعية الخاصة بالدولتين العضوتين بحلف شمال الأطلسي (ناتو) وطائرات تجسس.

وتابعت: "الهدف الواضح من مثل هذه التصرفات الإرهابية هو تشتيت الانتباه عن محاولات الهجوم المضاد الفاشلة التي تنفذها القوات العسكرية الأوكرانية لتخويف الناس وإثارة الفزع في مجتمعنا".

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