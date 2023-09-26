بدعوة من تشارلز الثالث.. رئيس كوريا الجنوبية يزور بريطانيا نوفمبر المقبل

المصدر: د ب أ

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من المقرر أن يجري الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول زيارة رسمية إلى بريطانيا في نوفمبر للاحتفال بالذكرى 140 للعلاقات بين البلدين، حسبما ذكر مكتبه يوم الثلاثاء.

وقال المكتب الرئاسي في بيان صحفي إن الزيارة ستأتي بدعوة من الملك تشارلز الثالث، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن المواعيد في وقت لاحق، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وكانت أول زيارة رسمية قام بها يون إلى بريطانيا في سبتمبر من العام الماضي، عندما حضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

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