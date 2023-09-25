أردوغان يزور منطقة حدودية في أذربيجان وسط تصاعد التوترات الإقليمية

المصدر: د ب أ

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سافر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جزء من أذربيجان معزول عن بقية البلاد اليوم الاثنين.

وقالت بلومبرج إن أردوغان زار ناكسيفان ، وهي منطقة على الحدود مع كل من تركيا وأرمينيا وإيران، وذلك بعد أقل من أسبوع من تنفيذ أذربيجان لحملة عسكرية للسيطرة الكاملة على منطقة ناغورني قرة باغ ، التي كانت في قلب نزاع إقليمي مع الجارة أرمينيا لأكثر من ثلاثة عقود.

ونقلت بلومبرج عن أردوغان قوله خلال حفل وضع حجر الأساس لخط أنابيب ينقل الغاز من تركيا إلى ناكسيفان،:" لقد أتيحت لكم الأبواب المفتوحة لفرص التطبيع الإقليمي ويتعين عليكم انتهازها ... ينبغي على أرمينيا أن تمسك بيد السلام التي امتدت إليها".

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