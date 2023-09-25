الأرمن يبدأون نزوحاً جماعياً من ناغورني قرة باغ إلى أرمينيا

المصدر: رويترز

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بدأ الأرمن في ناغورني قرة باغ نزوحا جماعيا بالسيارات اليوم الأحد باتجاه أرمينيا بعد أن هزمت أذربيجان مقاتلي الإقليم الانفصالي في صراع يعود إلى الحقبة السوفييتية.

وقالت حكومة أرمينيا في ساعة متأخرة من مساء اليوم إن 1050 شخصا عبروا إلى البلاد من ناجورنو قرة باغ.

وأضافت الحكومة في بيان "حتى الساعة 22:00 (1800 بتوقيت جرينتش)، دخل 1050 شخصا إلى أرمينيا قادمين من ناجورنو قرة باغ".

وقالت قيادة إقليم ناجورنو قرة باغ الانفصالي لرويترز في وقت سابق إن الأرمن في ناجورنو قرة باغ، والبالغ عددهم 120 ألفا، سيغادرون إلى أرمينيا لأنهم لا يريدون العيش تحت سيادة أذربيجان ويخشون من التطهير العرقي.

وقال مراسل رويترز في عاصمة قرة باغ، المعروفة باسم ستيباناكيرت لدى الأرمن وخانكيندي لدى أذربيجان، إن من معهم الوقود اتجهوا بسياراتهم عبر ممر لاتشين باتجاه الحدود مع أرمينيا.

وأظهرت صور لرويترز عشرات السيارات تخرج من العاصمة ليلا باتجاه الممر الجبلي المليء بالمنحنيات.

واضطر الأرمن في قرة باغ، وهي منطقة معترف بها دوليا كجزء من أذربيجان لكنها كانت خارج سيطرة باكو في السابق، إلى إعلان وقف إطلاق النار في 20 سبتمبر أيلول بعد عملية عسكرية خاطفة قام بها جيش أذربيجان الأكثر عددا وقوة خلال 24 ساعة.

وتقول أذربيجان إنها ستضمن حقوقهم وتدمج المنطقة في باقي البلاد، لكن الأرمن يقولون إنهم يخشون القمع.

وقال دافيد بابايان مستشار رئيس (جمهورية أرتساخ) التي أعلنها الانفصاليون من جانب واحد لرويترز "شعبنا لا يريد العيش كجزء من أذربيجان. 99.9 بالمئة يفضلون مغادرة أرضنا التاريخية".

وتابع قائلا "مصير شعبنا المسكين سيسطره التاريخ كعار ووصمة على جبين الأرمن والعالم المتحضر بأسره. المسؤولون عن مصيرنا هذا سيحاسبون يوما ما أمام الله على خطاياهم".

وقال قادة الأرمن في قرة باغ في بيان إن قوات حفظ السلام الروسية سترافق كل الذين شردتهم عملية أذربيجان العسكرية ويريدون المغادرة إلى أرمينيا.

ورأى مراسلو رويترز بالقرب من قرية كورنيدزور على حدود أرمينيا بعض السيارات المكدسة بالأفراد تعبر إلى أرمينيا.

ولم يتضح بعد متى سيتحرك الجزء الأكبر من الأرمن إلى أرمينيا.

* حماية الأرمن

يواجه رئيس الوزراء نيكول باشينيان دعوات للاستقالة لفشله في إنقاذ قرة باغ. وقال باشينيان في كلمة إلى مواطنيه الأحد إن بعض المساعدات وصلت لكن يبدو أن النزوح الجماعي أمر لا مفر منه.

وأضاف "يظل أرمن ناغورني قرة باغ عرضة للتطهير العرقي... الإمدادات الإنسانية وصلت إلى ناغورني قرة باغ خلال الأيام القليلة الماضية لكن هذا لا يغير الوضع".

وتابع قائلا "إذا لم تتهيأ ظروف المعيشة الحقيقية للأرمن في ناغورني قرة باغ في منازلهم والآليات الفاعلة للحماية من التطهير العرقي فالاحتمال يتزايد بأن الأرمن في ناغورني قرة باغ سيطردون من أرضهم باعتبار هذا السبيل الوحيد للخلاص".

ونقلت عنه وكالة تاس الروسية للأنباء قوله "حكومتنا سترحب بكل ود بإخواننا وأخواتنا من ناغورني قرة باغ".

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