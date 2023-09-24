مسلحون يقتلون 14 ويخطفون 60 في شمال غرب نيجيريا

المصدر: رويترز

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قال سكان وزعيم محلي في نيجيريا إن مسلحين قتلوا ثمانية أشخاص اليوم الأحد وخطفوا ما لا يقل عن 60 آخرين في منطقتين بولاية زامفارا في شمال غرب البلاد.

وقال مصدر في الشرطة وسائق مركبة كان شاهدا على هجوم في مكان آخر بشمال شرق نيجيريا إن مسلحين نصبوا كمينا لقافلة مركبات تحت حراسة عسكرية، مما أدى لمقتل جنديين وأربعة مدنيين.

وأضاف الشاهد أن المهاجمين أضرموا النيران في خمس مركبات واستولوا على شاحنة.

وقال سكان إن مسلحين حاولوا مهاجمة قاعدة عسكرية عند مدخل منطقة ماجامي الريفية في زامفارا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد قبل أن تصدهم القوات.

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