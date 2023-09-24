مقتل شرطي وإصابة آخر بتبادل إطلاق نار في كوسوفو

المصدر: رويترز

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قال ألبين كورتي رئيس وزراء كوسوفو في بيان، إن شرطياً قتل وأصيب آخر في إطلاق نار بقرية في شمال كوسوفو في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد. وهذه أول واقعة كبرى تشهد أعمال عنف في المنطقة منذ شهور.

وقال في منشور على «فيسبوك»: «في الوقت الراهن إطلاق النار على شرطتنا من أسلحة ذات عيارات متنوعة لا يزال جارياً»، ووصف الواقعة بأنها عمل إرهابي، مضيفاً: «المهاجمون محترفون ويرتدون أقنعة ومدججون بالأسلحة».

وتصاعد التوتر في كوسوفو بعد اشتباكات نشبت في مايو الماضي، أصيب فيها أكثر من 90 من قوات حفظ السلام من حلف شمال الأطلسي ونحو 50 محتجاً صربياً في شمال كوسوفو.

وأصيبت محادثات برعاية الاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات بين خصمي الحرب بالجمود الأسبوع الماضي. وألقى مسؤول السياسة الخارجية بالتكتل جوزيب بوريل بالمسؤولية على كورتي فيما يتعلق بالإخفاق في تشكيل رابطة من بلديات ذات أغلبية صربية ستمنحهم مساحة أكبر للحكم الذاتي.



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