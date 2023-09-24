وزير الخارجية الروسي يشير إلى احتمالية زيارة كوريا الشمالية الشهر المقبل

المصدر: د ب أ

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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أنه قد يزور كوريا الشمالية في أكتوبر المقبل، في إطار متابعة للاجتماع الأخير بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن لا فروف قوله، في مؤتمر صحفي بعد كلمته في الأمم المتحدة، يوم السبت"وفقا لما اتفق عليه كيم جونج أون والرئيس بوتين، سأجري مفاوضات في بيونج يانج، والتي يمكن أن تتم فعليا الشهر المقبل".

وكان ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أكد الاثنين الماضي، أن روسيا ستواصل تطوير الاتصالات مع كوريا الشمالية، على مستوى دولي؛ مشيرا إلى أنه لا توجد قرارات لمجلس الأمن الدولي تحظر ذلك.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري ، عقد الاجتماع النادر بين الزعيمين الروسي والكوري الشمالي في مركز فوستوشني الفضائي وسط مخاوف من موافقة بيونج يانج على توريد الذخيرة للحرب الروسية في أوكرانيا مقابل المساعدات الغذائية ونقل تكنولوجيا الأسلحة.

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