ثاني هجوم أوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي في 24 ساعة

المصدر: (موسكو، كييف - وكالات)

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أعلنت أوكرانيا أمس، أن عشرات الأشخاص من بينهم شخصيات قيادية في البحرية الروسية، قتلوا أو جُرحوا في ثاني هجوم صاروخي في 24 ساعة، واستهدف مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبول في القرم، ولكن موسكو التي أكدت الهجوم، لم تعترف سوى بمقتل جندي واحد. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، سقوط نحو 4 آلاف جندي أوكراني ما بين قتيل وجريح في الفترة من 17 وحتى 23 سبتمبر، في مناطق متفرقة من جبهة أوكرانيا.

وكشفت الوزارة عن سلسلة ضربات ضخمة نفذها الجيش الروسي استمرت أياماً، واستهدفت النظام اللوجستي التابع للجيش الأوكراني، إضافة إلى تدمير منشآت عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية.

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