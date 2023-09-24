أوكرانيا تكثف هجماتها على أسطول البحر الأسود الروسي

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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أعلنت أوكرانيا أمس، أن عشرات الأشخاص ومن بينهم «شخصيات قيادية في البحرية الروسية» قتلوا أو جُرحوا في هجوم صاروخي هو الثاني في أثناء 24 ساعة واستهدف الهجوم مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي بمدينة سيفاستوبول الساحلية في القرم، ولكن موسكو التي أكدت الهجوم، لم تعترف بالخسائر المعلنة من جانب كييف، في حين تحدثت عن تكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة.

وقال الجيش الأوكراني إن «تفصيلات الهجوم على القرم ستُكشف في أسرع وقت والنتيجة مقتل وجرح العشرات ومن بينهم شخصيات قيادية رفيعة في الأسطول».

وقال رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريلو بودانوف إن الهجوم أدى إلى مقتل «تسعة أشخاص على الأقل» ومن بينهم جنرالات، حسب ما قال لإذاعة صوت أمريكا.

وكتب الحاكم المعين من روسيا في سيفاستوبول ميخائيل رازفوغاييف في تلغرام إن الجانب الأوكراني «شن هجوماً صاروخياً على المقر العام للأسطول».

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان في تلغرام مقتل جندي جراء الضربة، ثم عادت وأوضحت أنه مفقود.

هجوم إلكتروني

من جهته، أعلن أوليغ كريوتشكوف وهو مستشار حاكم القرم المعين من موسكو، بعد ساعات من القصف الأوكراني على المقر العام للأسطول الروسي أن القرم تعرضت لهجوم إلكتروني «غير مسبوق» ضد مزودي خدمات الإنترنت في شبه الجزيرة، أدى إلى انقطاع الإنترنت، من دون أن يوضح ما إذا كان الهجوم الإلكتروني مرتبطاً بالقصف.

خرق للخطوط

على الجبهة الجنوبية، قال جنرال يقود الهجوم المضاد إن الجيش الأوكراني خرق خطوط القوات الروسية في هذه المنطقة. وقال أولكسندر تارنافسكي لـ«سي إن إن» «على خاصرة اليسار (قرب قرية قربوف) حققنا اختراقاً ونواصل التقدّم». وأقر بأن التقدّم أبطأ مما كانت تأمله أوكرانيا.

وأضاف إن الضربات على القرم حسّنت معنويات القوات الأوكرانية وقال «تساعدنا وتمنحنا الأمل بالمستقبل».

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، سقوط نحو 4 آلاف جندي أوكراني ما بين قتيل وجريح في الفترة من 17 وحتى 23 سبتمبر، في مناطق متفرقة.

وكشفت الوزارة عن سلسلة ضربات ضخمة نفذها الجيش الروسي استمرت أياماً، واستهدفت النظام اللوجستي التابع للجيش الأوكراني، إضافة إلى تدمير منشآت عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية.

وجاء في بيان الوزارة، إنه «في الفترة من 17 وحتى 23 سبتمبر الجاري، نفذت القوات المسلحة الروسية 12 ضربة جماعية بأسلحة أرضية وجوية بعيدة المدى عالية الدقة، وطائرات جوية من دون طيار ضد مرافق إصلاح الطائرات والمركبات الأوكرانية، ومنشآت تكرير النفط ومواقع تخزين الذخيرة والأسلحة الدقيقة والأسلحة أجنبية الصنع ومراكز استخبارات وتدريب، إضافة إلى نقاط تجميع ..الأجانب».

وأضافت إنه «تم تدمير جزء من مخزون صواريخ كروز وتم تدمير قذائف اليورانيوم المنضب وقاذفات أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والصواريخ المضادة للطائرات وأنظمة الصواريخ التي نقلها الغرب إلى أوكرانيا».

قاذفات لهب

وأفاد رئيس المركز الصحافي لتجمع قوات «الجنوب» الروسية، غورغي مينساشفيلي، بقيام قاذفات اللهب الروسية الثقيلة بتوجيه ضربات مدمرة استهدفت مراكز تجمع للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك.

وقال رئيس المركز الصحافي، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، إن أطقم قاذفات اللهب الثقيلة «سولنتسيبيك» (الشمس الحارقة) أطلقت النيران على تجمعات القوات الأوكرانية في كراسنغوروفكا وكليشيفكا ومالو-إلينوفكا.

وأضاف إن القوات الروسية صدت أربع هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك.

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