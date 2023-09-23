رئيس مجلس الشيوخ: السيناتور مينينديز سيتنحى عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية

المصدر: رويترز

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قال تشاك شومر رئيس مجلس الشيوخ المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الجمعة إن السيناتور الأمريكي بوب مينينديز تنحى مؤقتا عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية عقب اتهامه هو وزوجته بتلقي رِشى من ثلاثة رجال أعمال من ولاية نيوجيرزي.

وذكر شومر في بيان أن مينينديز، الذي لم يعط إشارة إلى أنه سيترك مقعده في مجلس الشيوخ، يتمتع بالحق في الإجراءات القانونية الواجبة والحصول على محاكمة عادلة.

وأضاف أن مينينديز سيتنحى "لحين التوصل لحل للأمر".

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