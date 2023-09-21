روسيا والصين تعززان تعاونهما لمواجهة "تعدد الأقطاب" والفوضى الدولية

المصدر: د ب أ

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ترغب الصين وروسيا في تعزيز التعاون بينهما لمواجهة ما وصفه وزير الخارجية الصيني وانج يي بتزايد " تعدد الأقطاب" عالميا، وذلك خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين أمس الأربعاء.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن وانج قال في سان بطرسبرج إن " تعدد الأقطاب" يتسارع في العالم في ظل وضع دولي في حالة فوضى.

وأضاف وانج أنه وفقا للرئيس الصيني شي جين بينج، فإن العالم يدخل مرحلة تغيير كبيرة، لم يتم رؤية مثلها منذ 100 عام.

وأضاف البيان أنه لذلك يتعين على روسيا والصين حماية حقوق ومصالح الجانبين من خلال حشد جهود جديد ة لتطوير النظام الدولي في اتجاه عادل ومنطقي.

أفادت وزارة الخارجية الصينية أن بوتين ووانج ناقشا الحرب الروسية في أوكرانيا خلال مباحثاتهما أمس الأربعاء. وأشار الرئيس الروسي إلى استعداد موسكو لحل الصراع من خلال المفاوضات.

ويشار إلى أن الصين تعد شريكا مهما لروسيا. وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن بوتين قبل دعوة الرئيس الصيني لزيارة الصين في أكتوبر المقبل من أجل حضور قمة طريق الحرير.

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