البرلمان الأوكراني يُلزم مسؤولي الحكومة بالإفصاح عن أصولهم المالية

المصدر: د ب أ

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صوت البرلمان الأوكراني الأربعاء لصالح مشروع قانون يُلزم الساسة وموظفي الخدمة المدنية رفيعي المستوى الكشف مرة أخرى عن أصولهم، كوسيلة لمكافحة الفساد في البلاد.

تقرر ذلك بأغلبية 341-1 في البرلمان الأوكراني في كييف. ولم يصوت 19 عضوا على مشروع القانون.

وتم تعليق ما يسمى بالإعلانات الإلكترونية كإجراء أمني مع بدء الغزو الروسي في عام 2022. ويريد البرلمان الآن إعادة تقديمها، ولكنه ينص على فترة انتقالية مدتها سنة واحدة.

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