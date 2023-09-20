قناة رئيس الشيشان على «تليغرام» تكشف حقيقة مرضه

المصدر: رويترز

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كشفت القناة الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي لرمضان قديروف، رئيس جمهورية الشيشان، حقيقة الأنباء المتداولة عن مرضه.

وعرضت القناة مقطع فيديو، اليوم، يظهر فيه قديروف، نافيةً تقارير على وسائل تواصل اجتماعي أفادت بتردي صحته.

وأظهرت المقطع قديروف جالساً عند حافة سرير رجل يُقال إنه «العم العزيز ماجوميد عبد الحميدوفيتش قديروف»، ويقبّل يد الرجل ورأسه، ولم يتضح توقيت تصوير المقطع.

وورد في منشور قيل إن قديروف كتبه بنفسه: «حمداً لله، أنا حي وبخير، ولا أفهم إطلاقاً سبب وجود جلبة حتى في حالة مرضي».

ولدى سؤال الكرملين، هذا الأسبوع، عن تقارير ذكرت أن قديروف (46 عاماً) تلقى العلاج في أحد مستشفيات موسكو، قال إن ليس لديه معلومات عن الأمر.

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