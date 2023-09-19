أرمن ناغورني قرة باغ يدعون أذربيجان إلى التفاوض

المصدر: يريفان - وكالات

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دعت السلطات الأرمنية في ناغورني قره باغ الثلاثاء أذربيجان إلى وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات، بعد ساعات من شنّ باكو عملية عسكرية على الجيب الانفصالي.

وقالت وزارة الخارجية في الجيب الانفصالي على منصة "إكس" إن "جمهورية آرتساخ"، وهو الاسم الذي يطلقه الأرمن على ناغورني قره باغ، "تدعو الجانب الأذربيحاني إلى وقف إطلاق النار فورًا والجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وشنت أذربيجان عملية عسكرية في منطقة قرة باغ، وهي خطوة قد تنذر بحرب جديدة في المنطقة المضطربة، لكن باكو قالت إنها ضرورية لاستعادة النظام الدستوري وطرد التشكيلات العسكرية الأرمنية.

وناغورني قرة باغ معترف بها دوليا جزءا من أذربيجان لكن منطقة منها تديرها سلطات من الأرمن تقول إن المنطقة وطن أجدادها.

وتسبب النزاع على المنطقة في نشوب حربين منذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991 أحدثهما في عام 2020.

وقد يغير القتال التوازن الجيوسياسي في منطقة جنوب القوقاز، التي تتقاطع فيها خطوط أنابيب نفط وغاز وحيث تسعى روسيا،المنشغلة بحربها في أوكرانيا، إلى الحفاظ على نفوذها في مواجهة اهتمام أكبر من تركيا التي تدعم أذربيجان.

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