أذربيجان تبدأ عملية عسكرية للسيطرة على ناغورني قرة باغ

المصدر: أ ف ب

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أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان اليوم الثلاثاء بدء عملية للسيطرة على جيب ناغورني قرة باغ المتنازع عليه في جنوب القوقاز، والذي يقطنه أساسا مواطنون أرمن .

وتحدثت الوزارة اليوم عن "عملية لمكافحة الارهاب ذات طابع محلي لاستعادة النظام الدستوري".

ووفقا للبيان الصادر من باكو، فإن العملية العسكرية تهدف لفرض انسحاب قوات أرمينيا من المنطقة، المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار بعد آخر حرب في جيب ناغورني قرة باغ عام 2020.

وقالت وزارة دفاع أذربيجان إنه يتم فقط استهداف الأهداف العسكرية. ووفقا للمعلومات الصادرة من باكو، فإن المدفعية الأرمينية هي التي بدأت بمهاجمة مواقع تابعة لأذربيجان وتسببت في إصابة عدد من الجنود.

من ناحية أخرى، تحدث روبين فاردانيان وزير الدولة السابق في جمهورية آرتساخ ( جيب ناغورني قرة باغ) غير المعترف بها عبر قناة تليجرام عن إطلاق كثيف بنيران المدفعية على المنطقة. وقال "يجب على قيادة أرمينيا الاعتراف بآرتساخ والانضمام لحماية مواطنينا".

وقد رفضت القيادة الحالية في جيب ناغورني قرة باغ اتهامات باكو.

وقالت وزارة الدفاع في جيب ناغورني قرة باغ في بيان صحفي إن قوات الدفاع تلتزم بوقف إطلاق النار. وأضافت في بيان من عاصمة الإقليم خانكندي إن الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار وإصابة جنديين من أذربيجان " زائفة ولا تتوافق مع الحقائق".

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