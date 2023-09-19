العقود الأمريكية الآجلة للذرة تسجل أدنى مستوى في 3 سنوات

المصدر: رويترز

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قال متعاملون إن العقود الأمريكية الآجلة للذرة في مجلس شيكاجو للتجارة سجلت أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات تقريبا يوم الاثنين بسبب ضغوط ناجمة عن زيادة المحصول في الولايات المتحدة والمنافسة من الصادرات البرازيلية.

وانخفضت أسعار عقود فول الصويا والقمح أيضا.

وانخفضت أسعار الذرة في مجلس شيكاجو للتجارة تسليم ديسمبر كانون الأول خمسة سنتات وثلاثة أرباع السنت إلى 4.70 دولار ونصف السنت للبوشل بحلول الساعة 1702 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضها إلى 4.69 دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020.

وانخفضت أسعار القمح في مجلس شيكاجو للتجارة بأكثر من اثنين بالمئة، متأثرة بوجود إمدادات كافية عالميا والمنافسة القوية في التصدير من روسيا.

وبحلول الساعة 1705 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر القمح في مجلس شيكاجو للتجارة تسليم شهر ديسمبر 14 سنتا وربع السنت ليصل إلى 5.90 دولار للبوشل.

وانخفض سعر فول الصويا في مجلس شيكاجو للتجارة تسليم نوفمبر تشرين الثاني 23 سنتا ليصل إلى 13.17 دولار ونصف السنت للبوشل.

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