وسائل إعلام أوكرانية تكشف سبب انفجارات سيفاستوبول

المصدر: رويترز

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نقلت وسائل إعلام أوكرانية عن مصادر مخابراتية قولها إن الانفجارات التي وقعت في مدينة سيفاستوبول بالقرم الأحد كانت بسبب عملية مشتركة للقوات الأوكرانية.

وقال ميخائيل رازفوزجاييف حاكم سيفاستوبول الذي عينته موسكو على تيليجرام إن الوضع هادئ تماما في مدينته، وهي ​​الأكبر في شبه جزيرة القرم.

وأضاف أنه لم تقع أضرار عندما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية في المنطقة . ويتخذ أسطول البحر الأسود الروسي من سيفاستوبول مقرا له.

وقال رازفوجاييف "سيحاولون اليوم بكل قوتهم تصوير ذلك على أنه انتصار".

ونقل موقع أوكرينسكا برافدا الإخباري الأوكراني عن مصدر مخابراتي لم يحدده قوله "لا تزال العملية المقررة، التي ينفذها جهاز 'جي.يو.آر' التابع للمخابرات العسكرية بالتعاون مع البحرية، مستمرة".

ونقل الموقع الإلكتروني لشبكة سوسبيلن العامة الأوكرانية رواية مماثلة عن مصادر مخابراتية.

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